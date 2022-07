Saiba como prevenir o ressecamento da pele no inverno

O tempo seco típico de inverno acaba exigindo mais cuidados com a hidratação da pele, que acaba ficando mais seca. A professora Valdevina Nogueira de Faria, do curso de Estética e Cosmética da UMC, explica que isso acontece por conta da baixa umidade do ar, que favorece a desidratação. Além do frio, outros fatores podem influenciar nesse ressecamento. “Devido à diminuição da temperatura, tomamos banhos muito quentes, consequentemente diminuindo a barreira lipídica, responsável pela proteção da pele”, explica.

A professora lista os principais cuidados que devem ser tomados para manter a saúde da pele no inverno. Uma das dicas é reduzir o tempo dos banhos quentes ou dar preferências a banhos mornos. Valdevina sugere também o uso de hidratantes corporais após o banho. “Eles são importantes para repor a barreira lipídica da pele”, justifica. O uso de esponjas e sabonetes antissépticos deve ser evitado e é recomendado aumentar o consumo de água ao longo do dia.

Outra dica importante é que o protetor solar deve ser usado todos os dias e em todos os tipos de pele. “Até mesmo em dias nublados e chuvosos, o sol não deixa de emitir raios UVA e UVB, mesmo no inverno a radiação solar penetra em nossa pele e é capaz de causar danos nas células do tecido”, conta a professora.