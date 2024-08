Sabesp cancela manutenção no reservatório Santa Tereza

Na noite de terça-feira (06), a partir das 20h, a Sabesp informou que paralisaria o sistema de bombeamento do reservatório do Jardim Santa Tereza, em Brás Cubas, para manutenção preventiva em equipamento elétrico. A interrupção, que aconteceria até às 4h da manhã de quarta-feira (07), afetaria a distribuição de água, com retomada do funcionamento das bombas na manhã de quarta. Porém, na manhã desta terça, o Semae informou que o abastecimento na região seguirá normalmente, sem interrupção. Uma nova data será agendada para a realização do serviço.

A princípio, o abastecimento feito pelo Semae atingiria cerca de 70 bairros, a partir do reservatório do Sabesp.

Para mais informações, o telefone da autarquia é o 115.

Suspensão de abastecimento foi cancelado; nova data será marcada