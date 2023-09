Rua na região do Centro Cívico começa a receber obras de asfalto a partir desta 2ª

A partir desta segunda-feira (18), o Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica estará em oito vias de Mogi das Cruzes. A rua Álvaro Pavan, Centro Cívico, receberá a manutenção de guias e sarjetas e haverá interdição parcial para os trabalhos de escavação do pavimento antigo. Para isso, será preciso interditar a pista em alguns trechos – as rotas alternativas estarão sinalizadas.

No distrito de Cezar de Souza, os trabalhos seguem na avenida João XXIII, com a manutenção de guias e sarjetas, raspagem do asfalto antigo (fresa), escavação e recuperação de base na faixa de ônibus, utilizando o próprio material retirado no processo de fresagem. Com esta recuperação, o pavimento terá uma vida útil mais longa.

Já na Vila São Francisco, a avenida Valentina Mello Freire Borenstein, receberá a aplicação da nova massa asfáltica no começo da semana. A rua Florêncio de Paiva, na Vila Paulista, receberá a manutenção de guias e sarjetas, além da fresagem. No Jardim Esperança, a rua Anna Machado da Costa Neves terá manutenção de guias e sarjetas. O mesmo serviço será feito na rua Pedro Paulo de Carlo, no Jardim Ivete, assim como a fresa e aplicação de massa asfáltica. No mesmo bairro, a rua Isolina Bonise receberá a manutenção de guias e sarjetas.

Na área central da cidade, os trabalhos avançam na rua Ipiranga, principalmente no período noturno, com manutenção de guias e sarjetas, fresagem e a aplicação da nova camada asfáltica – este serviço utiliza a tecnologia alemã SMA, que suporta maiores cargas e prolonga a vida útil do pavimento. Durante esta etapa, é preciso bloquear o tráfego entre 22h e 5h, para que as obras sejam feitas com mais segurança – as rotas alternativas estarão sinalizadas.