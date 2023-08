Rua Lara ficará interditada a partir desta quarta (09) para obra de coletor de esgoto

A partir desta quarta-feira (09/08), a rua Lara, na área central, ficará interditada em toda a sua extensão para as obras do coletor-tronco de esgotos Parque da Cidade, que estão em andamento na região. A previsão é de que o bloqueio seja mantido até 27 de agosto. No período, será permitido apenas o trânsito local (para quem mora ou trabalha no trecho interditado).

Para o motorista que estiver na rua Ipiranga, a alternativa para acesso à Dr. Deodato Wertheimer serão as ruas Joaquim Fabiano de Melo e depois a Nilo Peçanha ou Carmem de Moura Santos.

Quem estiver na Francisco Afonso de Melo, em direção ao centro, as opções são as ruas Maninha Guimarães e Professor Benedito Leôncio Arouche de Toledo, para acesso à Jardelina de Almeida Lopes.

A partir da Maninha Guimarães e Professor Benedito Leôncio, há também a opção da rua Antônio Bento de Souza, que faz a ligação com a Maria Antonieta Melo Freire Conceição e, na sequência, com a avenida Henrique Eroles.

A obra

O coletor, que está sendo construído pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), atenderá mais de 4.400 moradores da região da Praça Deputado Paulo Kobayashi (conhecida como Praça do Oito), no Parque Santana. O investimento total será de R$ 1.053.129,89, sendo R$ 740.423,95 em recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e contrapartida de R$ 312.705,94 da autarquia.

O projeto prevê a implantação de 1.060 metros de coletor, da Praça do Oito até um ponto da rua Lara, onde se conectará ao sistema existente e que encaminha o esgoto coletado para tratamento na estação da Sabesp, em Suzano.