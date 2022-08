Rua Jean Dornauf passa a ter mão única a partir de terça

O trânsito de veículos na rua Jean Dornauf, no Socorro, terá mudanças a partir de terça-feira (16). A via passará a ter mão única no trecho entre a avenida São Paulo e a rua Professor Herval Brasil, com o fluxo podendo circular no sentido Socorro – Vila Oliveira.

A medida atende solicitações dos moradores para a melhoria da segurança viária na região. A via recebeu faixas alertando os motoristas sobre a alteração.

A rua Jean Dornauf recebe um fluxo importante de veículos, já que é uma via de ligação do Socorro a bairros como a Vila Oliveira, a Vila Nova União e Vila Natal. A implantação da mão única também deverá melhorar a segurança dos cruzamentos existentes.

A passagem dos ônibus do sistema de transporte coletivo na via não sofrerá alteração, já que eles já circulam no sentido definido para a mudança.

Para os motoristas que utilizam a rua Jean Dornauf para acessar as proximidades da avenida São Paulo, as opções são as ruas Mariana Najar, Josefina Ariza e Joaquim Martins Coelho.

A recomendação da Prefeitura é para que os motoristas e pedestres que circulem pela região em que a mudança ocorrerá ampliem a atenção e a cautela nos primeiros dias, quando ocorre a adaptação para o novo sistema de circulação. Mais informações pelo telefone 0800 77 30 194.