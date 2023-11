Rua em César de Souza ficará interditada de segunda a sábado para obra de esgoto

De 29 de novembro a 23 de dezembro, a rua José Lemos, em Cezar de Souza, ficará interditada das 7h às 17h, no trecho entre a avenida Vereador Dante Jordão Stoppa e rua Nilo Garcia Alabarce. O fechamento será de segunda a sábado, para obras de melhoria na rede de esgoto local. O Semae fará uma substituição da tubulação, num trecho de 190 metros, incluindo aumento de diâmetro. A mudança, aliada à ampliação do bombeamento da estação elevatória do Jardim das Bandeiras, proporcionará melhor eficiência ao sistema.

Com a interdição de segunda a sexta, os ônibus das linhas C-502 (Cezar de Souza via Dante Jordão Stoppa), E-506 (Morada do Sol), E-511 (Rio Acima) e E-512 (Vila Aparecida), deverão, a partir da avenida Dante Jordão Stoppa, seguir pelas avenidas Nellusco Lourenço Boratto e Ricieri José Marcatto, ruas Dr. Rômulo Pasqualini e Izabel Mota da Silva, e retomar o trajeto original.