Roteiro do Patrimônio: Trilhos no Bonde abre inscrições para passeios guiados

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo acaba de abrir as inscrições para a edição Trilhos do Bonde do projeto Roteiro do Patrimônio. Serão realizadas duas visitas monitoradas, nos dias 21 e 29 de janeiro, com saídas às 9h, da estação ferroviária de Mogi das Cruzes. Ao todo, estão disponíveis 50 vagas por passeio e os interessados em participar da caminhada gratuita, já podem se inscrever por meio do preenchimento de um formulário online.

Inscrições, nos links abaixo:

Roteiro em 21 de janeiro

Roteiro em 29 de janeiro

A atividade vai relembrar o antigo projeto da linha do bonde de 1919, que ligaria a estação de Mogi das Cruzes à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. A ação guiada por um guia local já realizou 12 passeios guiados e contará com a participação de um ator encenando um personagem da época, durante o percurso.

A caminhada seguirá o mapa original do trajeto da linha do bonde, os participantes irão conhecer as histórias arquitetônicas e locais de Mogi das Cruzes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura (http://www.cultura.pmmc.com.br) ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Serviço:

Roteiro do Patrimônio: Trilhos do Bonde

Datas: 21 e 29 de janeiro

Horário: das 9h às 11h

Local: Estação Ferroviária Mogi das Cruzes (praça Sacadura Cabral – Centro)