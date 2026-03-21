Romaria do Divino leva mais de mil fiéis ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

A 6ª Romaria é um marco na Festa do Divino Espírito Santo

A fé e a devoção ao Divino Espírito Santo ganham mais um importante capítulo neste mês de março com a realização da 6ª Romaria da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. O encontro de peregrinação será realizado no próximo dia 21 de março, com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, reunindo centenas de fiéis em um dos maiores momentos de espiritualidade da celebração mogiana.

A saída está programada para as 5 horas da manhã, com ônibus partindo de diversos pontos de Mogi das Cruzes, incluindo bairros como César de Souza, Vila Cintra, Jardim Universo, Brás Cubas, Jundiapeba, região central e também a cidade de Suzano. Até o momento, 21 ônibus já foram preenchidos, mas ainda há vagas disponíveis para os devotos interessados em participar. A expectativa é de mais de mil romeiros, considerando também aqueles que seguirão em veículos particulares.

Para o dia da romaria, camisetas comemorativas estão sendo vendidas por R$30 de forma opcional, como símbolo de unidade entre os participantes. Os interessados em participar ainda podem garantir vaga entrando em contato com a organização pelos telefones: (11) 9 9559-9440 (Sueli Braz) e (11) 4790-6835.

Já na Basílica, a programação começará às 7h45. Às 9 horas, a Missa será celebrada pelo bispo da Diocese de Mogi, Dom Pedro Luiz Stringhini. Em parceria com o Santuário, foram reservadas 150 cadeiras exclusivas para idosos e pessoas com deficiência da romaria de Mogi.

Mais do que uma viagem, a romaria representa um profundo gesto de fé. Segundo a coordenadora Sueli Braz, o sentido do encontro está diretamente ligado à espiritualidade da própria festa: “Levamos a Festa do Divino aos cuidados da Mãe, que foi o primeiro sacrário do Espírito Santo. Agradecemos pelo êxito da festa de 2025 e colocamos, sob sua intercessão, a festa de 2026, para que tudo se realize conforme o desejo do seu Divino Filho, levando fé, paz e esperança a todos.”

A escolha do período também carrega um simbolismo especial: a romaria ocorre no sábado que antecede a Anunciação de Nossa Senhora, recordando o momento em que Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel de que conceberia Jesus Cristo pelo Espírito Santo. A romaria vem se consolidando como um movimento de união entre diferentes comunidades. A primeira edição da romaria aconteceu em 2019, reunindo 18 ônibus e mais de mil participantes. Nos anos de 2020 e 2021, o evento foi suspenso em razão da pandemia de Covid-19, sendo retomado em 2022 e, desde então, crescendo a cada edição.

Neste ano, além dos fiéis de Mogi, a Paróquia São José Operário, de Suzano, participará pelo segundo ano consecutivo, levando dez ônibus de devotos.

Créditos das fotos: José Carlos Cipullo

Romeiros terão missas e atividades voltadas à fé e devoção



