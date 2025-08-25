Rodovia Pedro Eroles, em Arujá, será interditada para obra

A Concessionária Novo Litoral (CNL) realizará, nos próximos dias 25 e 26 de agosto, serviços de fresagem e recomposição do pavimento no acesso de entrada e saída da Rodovia Presidente Dutra para a SP-088 – Rodovia Pedro Eroles, próximo ao km 33, em Arujá. As intervenções ocorrerão no período noturno, entre 21h e 5h, visando reduzir o impacto no tráfego. Os motoristas que precisarem acessar ou sair das cidades de Mogi das Cruzes e Arujá devem estar atentos às rotas alternativas durante esse período.

As obras fazem parte de um conjunto de intervenções emergenciais da CNL, que já investiu cerca de R$ 234 milhões em melhorias nos primeiros nove meses de operação. O foco está na recuperação de 212 quilômetros de pavimento, além de ações em sinalização vertical e horizontal, iluminação, drenagem, contenções e outros serviços que visam aumentar a segurança, o conforto e a fluidez do tráfego.

Os trabalhos seguem um cronograma validado pela ARTESP e foram previamente alinhados com a concessionária CCR RioSP e com o Policiamento Rodoviário Federal. Durante as obras, painéis de mensagens estarão posicionados em pontos estratégicos, orientando os motoristas sobre os acessos e retornos disponíveis na Rodovia Presidente Dutra.

Para os usuários que trafegam pela BR116, Rodovia Dutra sentido norte, São Paulo-Rio, o acesso à Arujá/Mogi na altura do km 199, estará interditado, sendo necessário o acesso em dispositivo anterior localizado no km 201, acesso A. Caso o usuário não consiga antecipar sua entrada, ele poderá seguir até o próximo dispositivo localizado no km 194 efetuar o retorno e acessar os municípios pelo km 201 pelo sentido sul, Rio-São Paulo.

Para mais informações e atualizações em tempo real sobre as condições do tráfego, os usuários podem entrar em contato com a concessionária pelo 0800 098 8855, disponível 24 horas por dia.

Serviços de recuperação de pavimento serão feitos durante a noite e madrugada dos dias 25 e 26 de agosto