Rodovia Mogi-Bertioga será totalmente liberada nesta terça

A rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), também conhecida como Mogi-Bertioga, será totalmente liberada no início da noite desta terça (7) pelo Governo do Estado de São Paulo. A via foi atingida por um deslizamento que provocou rompimento de tubulação e consequente erosão no último dia 19 de fevereiro.

A via ficou 17 dias interditada e a previsão inicial para desbloqueio parcial era de dois meses, mas diversas frentes de trabalho na região permitiram a antecipação.

De acordo com o governo paulista, as obras na pista duraram 15 dias. Já para a conclusão do projeto de recuperação, incluindo novo sistema de drenagem e construção do muro de arrimo, a previsão é de 180 dias e investimentos de R$9,4 milhões.

De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo paulista, a liberação antecipada da via na altura do km 82 em Biritiba Mirim será às 18h.

As obras na Mogi-Bertioga começaram no dia 21 de fevereiro, dois dias após chuvas fortes provocarem estragos na pista. Com o rompimento de uma tubulação, o asfalto cedeu na altura do km 82 no trecho de Biritiba-Mirim e uma cratera se abriu. Além disso, também houve queda de barreira nos km 90 e 91 e erosão no km 87.

O orçamento previsto pelo governo estadual é que os trabalhos custem cerca de R$9,4 milhões. A rodovia é uma das ligações da Região Metropolitana de São Paulo com o litoral.

A secretária Natália Resende explicou que um novo sistema de drenagem e a instalação de muros de arrimo são serviços elaborados pelo DER. “Aqui a gente está reconstruindo totalmente a pista que realmente o estrago foi grande, fazendo um novo sistema de drenagem. Então, se vocês olharem ali, já tem dois bueiros prontos, inclusive. Fazendo um novo muro de arrimo, que é aquele que faz a contenção, novos muros também reforçando já existentes, para a gente conseguir também sempre vislumbrar prevenção. Tem esse prazo de seis meses pra concluir totalmente a obra, a gente estava com a previsão de dois meses e a gente está correndo, todo mundo, equipe do DER aqui, pra gente conseguir até o fim do mês fazer a liberação parcial, já conseguir passar carros por ali”.

