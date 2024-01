Rodovia Mogi-Bertioga deve ser liberada até domingo (28)

Os trabalhos do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) continuam nesta sexta-feira (26) para desobstrução da Rodovia Mogi-Bertioga. Em apoio no local, a Defesa Civil de Bertioga informou que, decorrente do deslizamento na altura do km 084, uma rocha de 9 metros de comprimento e 3 metros de altura foi implodida e retirada da via.



Ao longo do dia, os agentes devem dar continuidade ao reforço estrutural dos guard-reils e manobras com jato d’água para retirada e limpeza de fragmentos.



Entre quinta e sexta-feira, novas árvores caíram ao longo do trecho serra, além da identificação de dois buracos de 1 metro e 40 centímetros, que necessitam de fresagem e recapeamento. Na quinta (25) os serviços precisaram ser suspensos às 18h, devido às condições metereológicas e segurança dos agentes.

Com a instabilidade climática, as equipes afirmam não haver data precisa para liberação, entretanto, com o andamento dos serviços, a previsão é de que até domingo (28) haja liberação total da Rodovia.