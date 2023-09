Rocks Bar inaugura oficialmente neste sábado em Mogi com show da Banda W-Rox

Os fãs do bom e velho Rock ‘n’ Roll já podem comemorar, porque Mogi tem uma nova opção de diversão noturna.

Com temática voltada para esse estilo musical, Rocks Music Bar abrirá aos sábados com uma programação incluindo as melhores bandas da região e de São Paulo.

A casa lembra um grande Pub, com palco centralizado, bistrôs, aparadores e o velho e bom balcão de bar. E a inauguração já tem data para acontecer: será neste sábado, dia 30, a partir das 22h, com o som da Banda W-Rox.

O bar fica no centro de Mogi das Cruzes, na rua Cel. Souza Franco, 1144. Mais informações pelo instagram @rocksmusicbar.