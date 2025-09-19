Reunião com a Prefeitura discute alternativas à ponte estaiada no Nova Mogilar

Munícipes querem soluções de mobilidade mais viáveis para o bairro

Dando sequência à mobilização contra o projeto da ponte estaiada no bairro Nova Mogilar, moradores se reuniram na quinta-feira (11) com a Prefeitura de Mogi das Cruzes. O encontro contou com a presença da prefeita Mara Bertaiolli e do vice Teo Cusatis, que permaneceram cerca de 40 a 50 minutos, além de secretários envolvidos diretamente no projeto. A administração municipal pediu desculpas por não ter consultado os moradores antes da apresentação inicial, realizada em julho no Theatro Vasques.

Para o início da reunião, o secretário de Planejamento e Urbanismo, João Francisco Chavedar, apresentou o projeto conceito, detalhando o crescimento da região e os problemas associados ao desenvolvimento urbano. Foi esclarecido que o trem chegará até César de Souza, o que torna necessário fechar a passagem de nível atualmente utilizada de forma provisória.

Durante a reunião, foram apresentadas duas possibilidades de travessia: um viaduto totalmente custeado pela CPTM, com orçamento de R$ 60 milhões, similar ao viaduto de Brás Cubas, ou a ponte estaiada, cujo custo total de R$ 180 milhões seria dividido entre CPTM (R$60 milhões) e prefeitura (R$120 milhões). Daniely Garcia Ribeiro, uma das organizadoras do movimento, explicou que, até o momento, a ponte é apenas um projeto conceito, sem estudos de impacto ambiental ou de vizinhança. A alternativa de construir um túnel similar ao Eng. Osvaldo Crespo de Abreu (conhecido como “Buraco do padre”) também foi abordada, mas, devido ao custo estimado de R$500 milhões, não é viável para a prefeitura atualmente.

Os moradores questionaram a mobilidade de pedestres, já que o projeto prevê passagens apenas dentro da estação e do shopping, com acesso restrito das 8h às 22h. Mas, para os moradores, esta alternativa é inviável.

A comunidade também solicitou que futuras discussões abordem de forma mais ampla as vias parque 01 e parque 02, que podem reduzir o fluxo de veículos na região. A via parque 01 fará a ligação da avenida Francisco Rodrigues Filho até a avenida Waldemar Costa Filho, atrás do condomínio Essence Prime Living e MRV Mirassol. A via parque 02 ligará o bairro Socorro à avenida Francisco Rodrigues Filho, facilitando o acesso de quem vem de Biritiba Mirim e regiões próximas. Sobre essas alternativas, a organizadora reforçou: “Estamos vendo possibilidades de alternativas que não envolvam a ponte estaiada e aguardamos novos encontros para apresentar soluções para o bairro”.

O movimento seguirá ativo com reuniões semanais dos moradores na praça Assumpção Ramirez Eroles (praça do Habib’s), além das conversas pelo grupo de mensagens. “Conversar pessoalmente é melhor, porque facilita entender todas as questões e pensar em soluções conjuntas”, expllica Daniely. A expectativa é que a participação da comunidade contribua para decisões mais seguras e viáveis para a mobilidade no bairro Nova Mogilar.

