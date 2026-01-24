Rezadeiras e rezadores se preparam para levar a mensagem do Espírito Santo

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes dá mais um passo fundamental em sua caminhada de fé com a realização do Retiro e da Missa de Envio das Rezadeiras e Rezadores, momentos que simbolizam o pontapé inicial das tradicionais Coroas nas casas das famílias devotas.

O Retiro será realizado no sábado (24), das 7h30 às 17h, na Associação Pró-Festa Divino, sob a coordenação de Cida Barros e Beth Godoy. O encontro, que também terá a presença dos Festeiros e da festividade, respectivamente, Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina, ao lado dos Capitães de Mastro, Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos, reunirá rezadeiras, rezadores e auxiliares para um dia de reflexão, oração e formação espiritual, tendo como base o tema da festa em 2026: “Divino Espírito Santo, fazei de nós mensageiros da vossa paz”.

Segundo a coordenadora Cida, a proposta é preparar o grupo para levar a mensagem do Espírito Santo às famílias, promovendo a paz no ambiente familiar e na sociedade. “Essas atividades representam um forte momento de evangelização, renovação espiritual e fortalecimento da fé, pilares que sustentam uma das manifestações religiosas mais antigas e significativas do município.”.

Já no dia 25 de janeiro, às 11h, acontece a Missa de Envio, na Catedral de Sant’Ana, no Centro, com a celebração do bispo da Diocese de Mogi, Dom Pedro Luiz Stringhini, que oficializa o início das visitas das Coroas às residências. A missa é um dos momentos mais simbólicos da festividade, quando as rezadeiras recebem a bênção para seguir em missão, levando orações, cânticos e a mensagem do Divino às comunidades.

Em 2025, de acordo com os dados levantados pelas coordenadoras, o trabalho de evangelização alcançou números expressivos: 1.195 casas visitadas, 16.818 pessoas evangelizadas e cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Império do Divino (localizado em frente à Catedral de Sant´Ana), ao longo da festa.

Atualmente, o grupo é formado por 42 rezadeiras e rezadores e 124 auxiliares, totalizando 166 pessoas envolvidas diretamente nessa missão. “Que sejamos todos mensageiros da paz, na família e no mundo!!”, reafirma Cida.

Neste ano, a Festa do Divino será realizada entre os dias 14 de maio e 24 de maio.

Foto: Natália Amschinger

