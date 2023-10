Resultados de Mogi são destaque no Seminário Nacional de Ouvidorias

A Prefeitura de Mogi das Cruzes participa do Seminário Nacional de Ouvidorias com duas ações: além de apresentar os resultados positivos do município com o novo modelo de gestão de ouvidorias, a equipe mogiana também oferece o workshop “Linguagem Simples”, em parceria com o Colab. O congresso foi organizado pela Controladoria-Geral da União e acontece na capital paulista nesta semana.

Um novo Plano de Gestão foi implantado na Ouvidoria Municipal de Mogi das Cruzes em 2021, com práticas pautadas em evidências, analise de dados e eficiência de fluxos. A adoção do aplicativo Colab também trouxe mais agilidade no contato com o munícipe e permitiu o mapeamento dos dados com mais eficácia

O novo modelo de gestão da Ouvidoria Municipal, com decisões tomadas por meio da análise de dados. Para se ter uma ideia, só em 2023, 77% das demandas na Ouvidoria de Mogi das Cruzes já foram resolvidas. Outro resultado importante foi a redução no tempo de resposta para os munícipes. Desde 2021, a Ouvidoria reduziu este intervalo de 100 para 17 dias, em média – uma marca considerada recorde na cidade. O aumento na eficiência do serviço se deu após a adoção de uma série de estudos e medidas internas, o que resultou em uma reestruturação da Ouvidoria.

Todos estes resultados, assim como o modelo de gestão, foram apresentados na 3ª edição do Seminário Nacional de Ouvidorias, que tem o objetivo de reunir ouvidoras e ouvidores de todos os entes federativos e poderes para a difusão de conhecimentos e troca de experiências. Neste ano, o tema que guia os encontros é “Ouvidoria Inteligente, Criativa e Participativa”. Pelo menos 150 ouvidores de municípios de diversas partes do país participam do seminário. As únicas ouvidorias municipais que apresentaram seus resultados no evento foram a da capital paulista e a de Mogi das Cruzes.

“Levamos para outras cidades nossa experiência e metodologia, para que outros municípios possam ter os mesmos resultados positivos de Mogi das Cruzes. Percebemos que a maior parte dos presentes ainda utiliza modelos antigos de gestão e os ouvidores nos procuraram para obter mais informações”, explicou o diretor do departamento de defesa do usuário do serviço público, Thiago Batalha, responsável pelas apresentações. “Também falamos sobre as boas práticas na Ouvidoria Pública e a humanização tanto no atendimento ao público quanto no tratamento dos servidores”, completou.

Além de Batalha, a comitiva mogiana contou com o Ouvidor Geral Cleber Castanho e as servidoras Andrea Costa, Ariane Queiroz e Liliane Santos. A equipe participou do seminário a convite da Ouvidora Geral da União, Ariana Frances, que coordenou o evento.

Ouvidoria Geral de Mogi das Cruzes

A Carta de Serviços da Ouvidoria de Mogi das Cruzes está disponível no site da Administração, www.mogidascruzes.sp.gov.br. É uma ferramenta assegurada pela Lei Federal 13.460, de 26 de junho de 2017, com o objetivo de garantir transparência aos serviços públicos por meio de informações sobre as formas de acesso, prazos, locais e documentações requisitadas.

Para abrir um protocolo junto a Ouvidoria é necessário informar alguns dados pessoais, como CPF, endereço e CEP e relatar o pedido. As informações não ficam expostas no registro, caso haja pedido de sigilo. Cada pedido tem um prazo para ser respondido, que é informado no primeiro atendimento. Por meio do número do protocolo é possível acompanhar o andamento da solicitação.