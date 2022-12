Restaurante Vegano lança ceia saudável e doa parte das vendas

Se você está aí super envolvido com os preparativos do Natal, que este ano veio misturado com Copa, eleições e tudo mais, saiba que não está sozinho. Para dar aquela força no receptivo das famílias de todos os tipos e tamanhos, o Prana Vegan, restaurante vegano recém aberto em Mogi das Cruzes, lançou a Ceia de Natal Vegana. Para um dos proprietários, André Felipe de Oliveira, é bem importante ter opções veganas à mesa, porque o mundo está mudando.

Segundo André o veganismo tem crescido muito, especialmente entre os mais jovens, e ter essa alternativa em casa, especialmente numa reunião familiar, demonstra abertura e respeito com quem traz novos paladares. O Prana Vegan fica no bairro do Socorro (Av Santa Rita, 56) e tem uma proposta ligada à cozinha mais consciente, as opções veganas são para todos os bolsos e gostos.

Para o Natal, o pedido das Ceias (completas ou parciais) estão sendo recebidos até dia 19/12. Para além das opções saudáveis e gostosas, o Natal do Prana Vegan também quer ser solidário com a ajuda de todos. Assim, para todas as ceias encomendadas, um percentual do valor pago está sendo destinado a uma instituição de assistência que lida com moradores em situação de rua, o Instituto Fraternidade, o Caminho. A rede está presente em 14 países e tem muitos trabalhos também em Mogi das Cruzes, onde organizam anualmente o Natal dos Pobres.

Para conhecer o cardápio vegano e as opções para a Ceia de Natal basta seguir no instagram @_pranavegan, por lá você também faz seu pedido.

Serviço

Natal Saudável e Solidário

Encomendas até 19/12 – através do @_pranavegan

Atendimento Presencial

Av. Santa Rita, 56 – Jd Armênia/Socorro – Mogi das Cruzes

Horários: terça a domingo das 11h às 15h