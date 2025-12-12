Resolução 1020/25 gera debate sobre segurança e qualidade no ensino de trânsito

Autoescolas alertam que instrutores independentes podem colocar alunos e pedestres em risco

A Resolução 1020/25, assinada ontem pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), permite que qualquer cidadão habilitado atue como instrutor de trânsito independente, após um curso rápido de apenas meia hora. As resoluções do Contran geralmente são assinadas pelo presidente do Conselho e pelos representantes dos ministérios que compõem o colegiado. Embora a lista de signatários não inclua todos os nomes, o ministro dos Transportes, Renan Filho, teve papel central na divulgação e defesa da medida, que faz parte do programa federal “CNH do Brasil”.

A medida, que entrou em vigor imediatamente, altera também o número de aulas práticas obrigatórias: a partir de ontem, o candidato precisa realizar apenas duas aulas práticas para se habilitar, em vez das 20 oferecidas tradicionalmente pelas autoescolas. Essa mudança tem gerado preocupação entre instituições como a Autoescola Shangai, em Mogi das Cruzes, que defendem a segurança e a qualidade no ensino de direção.

Adriana Miranda, diretora de ensino da Shangai, explica: “Na autoescola, o candidato recebe instrução de instrutores credenciados, experientes e monitorados, em veículos revisados, com duplo comando, sinalização adequada e acompanhamento constante. Um aluno que fizer apenas duas aulas com um instrutor independente, formado em um curso rápido de meia hora, não terá a prática necessária e poderá se expor, junto a pedestres, a riscos graves no trânsito”.

Sérgio Miranda, diretor-geral da instituição, reforça que a experiência da Shangai, com 32 anos de atuação, garante um ensino completo do início ao fim. “A redução do curso presencial e das aulas práticas não substitui a vivência necessária. É essencial aprender legislação, cidadania, primeiros socorros, mecânica e direção defensiva antes de dirigir sozinho. A prática em veículos seguros e supervisionados é o que forma condutores conscientes e preparados”, afirma.

A Shangai conta com 15 instrutores teóricos-técnicos, 11 carros e cinco motocicletas, distribuídos em duas unidades. Os alunos recebem acompanhamento integral, desde aulas teóricas até práticas supervisionadas. Veículos novos, com revisão preventiva, duplo comando e identificação, além de instrutores uniformizados, garantem aprendizado eficiente e seguro. “Não dá para colocar um aluno em risco com apenas duas aulas ministradas por alguém com treinamento mínimo. Nosso compromisso é que todos saiam bem preparados e seguros”, diz Adriana Miranda.

A resolução facilita a atuação de instrutores autônomos, mas aumenta a responsabilidade de pais e candidatos ao escolherem profissionais sem histórico conhecido. Na autoescola, todo o processo é estruturado e monitorado, oferecendo infraestrutura completa, salas de aula, prática supervisionada e acompanhamento individual, garantindo que o aluno desenvolva habilidades adequadas antes de dirigir sozinho.

Foto 1 – Instrutores credenciados, veículos revisados e aulas práticas supervisionadas garantem ensino seguro na Autoescola Shangai

Foto 2 – Shangai defende aulas completas e instrutores credenciados