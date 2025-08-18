Residência Inclusiva precisa de doações para manter atendimento a pessoas com deficiência

Muitas casas, em Mogi das Cruzes, oferecem acolhimento e apoio para crianças e idosos. Pessoas com deficiência também precisam de apoio, carinho e proteção. Dessa forma, na cidade, existe a Residência Inclusiva de Mogi das Cruzes, localizada no bairro Mogilar, que acolhe atualmente dez moradores, com idades entre 18 e 59 anos, em situação de vulnerabilidade social e sem apoio familiar. Porém, para continuar oferecendo atendimento, a instituição precisa de doações.

O serviço visa garantir proteção integral, promover autonomia, qualidade de vida e inclusão social, sempre respeitando a individualidade e os direitos de cada residente. Além dos cuidados básicos, a equipe técnica e os cuidadores incentivam a participação em atividades culturais, esportivas e educacionais, assegurando também o acesso contínuo a serviços de saúde e assistência social.

Segundo a assistente social Adriana Guilherme de Paula, a Residência enfrenta dificuldades e pede apoio. “Neste momento, estamos enfrentando dificuldades para manter o fornecimento de alguns materiais e alimentos essenciais, e contamos com o apoio solidário da comunidade”, conta.

Entre os itens mais urgentes estão: alimentos e itens de uso pessoal, leite, frutas, misturas (carnes, frango, ovos), fraldas geriátricas (tamanhos G e EG), lenços umedecidos, luvas descartáveis, produtos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, creme dental, desodorante), papel higiênico, produtos de limpeza, água sanitária, sabão em pó, amaciante, detergente e desinfetante.

“A equipe técnica e os cuidadores atuam diariamente com dedicação, afeto e responsabilidade, conscientes de que o bem-estar dos nossos residentes depende de ações integradas que envolvem desde o suporte emocional até a garantia de itens essenciais para o cuidado diário ”, conclui Adriana.

As doações podem ser entregues diretamente na instituição, que fica na rua Monsenhor Nuno de Faria Paiva, 323, no bairro Mogilar.

Instituição acolhe moradores que estão em situação de vulnerabilidade