Renan Fui é campeão da Suhai 400 Cup 2024 e supera adversidades

Mogiano supera lesão e conquista o título geral da Suhai 400 Cup 2024

Renan Fui, piloto da Texx PSBK, sagrou-se campeão geral da Suhai 400 Cup 2024 no campeonato Superbike Brasil no domingo (1), após a etapa final realizada em Interlagos. Apesar de terminar a corrida na segunda colocação, o mogiano já havia garantido uma vantagem de vinte pontos sobre o vice-campeão antes da última prova, o que confirmou sua vitória na temporada.

O título coroa um ano marcado por superação e dedicação. Durante um treino no meio da temporada, Renan sofreu uma queda e fraturou o pé. Mesmo assim, continuou competindo, acumulando pontos cruciais para o campeonato. “Foi um ano bem difícil, mas consegui superar as adversidades. Essa última etapa foi de estratégia, com corridas conservadoras para garantir o título”, explicou o piloto.

Renan destacou ainda as conquistas da temporada, incluindo quatro poles e quatro vitórias, além de sua evolução no esporte:. “Ano que vem pretendo subir de categoria e pegar firme nos treinos de moto e físicos, que vão me ajudar ainda mais a disputar o título. Gostaria de agradecer a todos que torcem por mim e me apoiam, especialmente a Texx, HJC, PSBK, Mover Academia, ReJ Usinagem e Recovery. Sem eles, nada disso seria possível”.

O desempenho de Renan na Suhai 400 Cup 2024 não apenas reforça seu talento como piloto, mas também evidencia sua resiliência diante de desafios. A conquista do título geral é motivo de orgulho para Mogi das Cruzes e destaca o potencial do mogiano no cenário do motociclismo nacional.

O piloto mogiano celebrou sua conquista após uma temporada marcada por superação e estratégia