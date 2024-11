Rematrículas já estão sendo feitas no Colégio Gênesis de Mogi das Cruzes

Com a metodologia Mackenzie, a escola oferece projeto socioemocional

Com ensino de qualidade há 26 anos em Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, o Colégio Gênesis, fundado por Decio e Marcia Cruz, está com as rematrículas abertas para os seus alunos com condições especiais no mês de novembro.

De acordo com o mantenedor Wesley de Paula, a rematrícula é bem simples de ser feita: “O responsável pelo aluno precisa entregar na escola os seus documentos pessoais e os do aluno, comprovante de residência e carteira de vacinação do estudante”.

Fora isso, a instituição de ensino oferece 10% de desconto e a possibilidade de parcelar a primeira mensalidade para os alunos rematriculados.

O Colégio Gênesis oferece uma educação com princípios, sempre ensinando a importância da ética e dos bons costumes. “Somos um colégio cristão e totalmente humanizado”, revela Wesley.

Com o Sistema Mackenzie de Ensino, bem conceituado entre os materiais didáticos, pois se baseia numa educação cristã de excelência para uma geração com propósitos futuros, o Gênesis prepara seus alunos para enfrentar o dia a dia e encarar provas concorridas, como os vestibulares.

Para 2025, ampliará o seu ensino, se preocupando com a parte emocional das crianças e adolescentes. “Iniciaremos o projeto socioemocional ‘Líder em Mim’, que trabalha com as competências socioemotivas, que impactam os comportamentos, atitudes, modos de pensar e de sentir”, comenta o mantenedor.

Além da rematrícula, a escola também está com as matrículas abertas, em que oferece 10% para quem efetivá-las até 10 de janeiro de 2025. Como documentação, basta entregar os documentos pessoais do aluno e do responsável.

DESTAQUE

Colégio Gênesis Mogi das Cruzes

Unidade I: Av. José Benedito Braga, 25 – Vila Mogilar, Mogi das Cruzes – SP

Unidade II: R. Navajas, 199 – Centro, Mogi das Cruzes – SP

Telefone: (11) 94344-5258

Instagram: @colegiogenesismogidascruzes

Foto 1 – Colégio possui duas unidades em Mogi das Cruzes

Foto 2 – Com sistema de ensino conceituado, os alunos aprendem com excelência