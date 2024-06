Relatório da Ouvidoria de Mogi das Cruzes mostra avanço com a desburocratização

Documento reflete a melhoria para a qualidade de vida dos mogianos

O relatório com resultados do primeiro trimestre de 2024 (de janeiro a março) foi apresentado pela Ouvidoria-geral da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Um dos pontos com destaque foram os números de utilização dos canais de autosserviço, quando o acesso pelo cidadão ao serviço público ocorre sem necessidade de mediação humana, conforme previsto na Lei Federal nº 14.129/2021 que dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital.

De acordo com as demandas registradas pela Central de Atendimento e pelo Autosserviço, houve uma mudança qualitativa que apresenta aumento na participação das demandas registradas em autosserviço, passando de 29,3% (3.369/11.505) para 49,3% (8.509/17.268). No sentido contrário, houve redução do percentual de participação pela Central de Atendimento de 70,7% (8.136/11.505) para 50,7% (8.759/17.268), embora este último tenha registrado um aumento real no número de demandas de 7,7%.

Os números alcançados pela Ouvidoria-geral mostram a importância dada pela Prefeitura para a participação da população na administração do município. Isso é feito facilitando o acesso ao cidadão, ouvindo as demandas dos moradores, definindo procedimentos claros e transparentes para a resolução das questões apresentadas. Como resultado, este trabalho se reflete diretamente em melhoria para a qualidade de vida dos mogianos.

A desburocratização do acesso aos serviços públicos foi puxada principalmente por duas ações da administração municipal. Em março de 2023, foi implantado o aplicativo Colab, que permite o registro e acompanhamento das solicitações em qual lugar e a qualquer hora, sem a necessidade de aguardar o atendimento ou obedecer ao horário de funcionamento da Prefeitura, o que garante mais agilidade e conforto para a população.

Outra ação também importante foi o aumento dos servidores indicados como pontos focais em cada setor da administração municipal para responder às solicitações da população. Anteriormente, eram aproximadamente 40 pontos focais, atualmente são cerca de cerca de 157 funcionários nas diversas secretarias municipais e órgãos.

Quando são comparadas as demandas abertas entre janeiro e maio, ficou evidente o aumento no percentual de demandas concluídas, que passou de 75,7% (janeiro a maio de 2023) para 77,6% (janeiro a maio de 2024).

A Ouvidoria Municipal é o canal oficial para registros junto à Prefeitura de Mogi das Cruzes. A população pode fazer solicitações pelo telefone 156.

A Carta de Serviços da Ouvidoria está disponível no site da Administração, www.mogidascruzes.sp.gov.br.

