Regularização de MEIs é foco de nova campanha no Alto Tietê

O Sincomércio, em parceria com a CDL de Mogi das Cruzes e o Sebrae Aqui, inicia uma campanha regional de orientação e regularização dos Microempreendedores Individuais (MEIs).

A iniciativa surge diante de um cenário preocupante: um número significativo de MEIs pode ser desenquadrado do Simples Nacional por pendências fiscais. Na prática, isso significa migrar automaticamente para o regime de microempresa, elevando custos operacionais e exigindo, obrigatoriamente, a contratação de serviços contábeis.

Segundo o Sincomércio, a proposta é agir de forma preventiva, oferecendo suporte direto ao empreendedor para evitar esse impacto no negócio.

“O momento é de orientação e oportunidade. Muitos empresários podem regularizar sua situação com condições acessíveis e continuar operando dentro do MEI, com menos custo e mais segurança”, destaca o presidente da entidade, Valterli Martinez.

Entre os benefícios disponíveis, o MEI pode negociar débitos com apenas 10% de entrada e parcelar o restante em até 60 meses, facilitando a regularização.

Durante a campanha, o Sincomércio está oferecendo: atendimento especializado para regularização do MEI, realização gratuita da Declaração Anual de Faturamento, orientações completas sobre obrigações e enquadramento, e brinde para os empreendedores atendidos

A ação reforça o compromisso das entidades com o fortalecimento do comércio local e a sustentabilidade dos pequenos negócios, base da economia regional.

O atendimento já está disponível. Os interessados podem procurar o Sincomércio ou entrar em contato pelos canais: (11) 4799-7788 ou WhatsApp: (11) 95051-0403.