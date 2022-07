Regionais da APP debatem tecnologia e comunicação em evento

No último dia 28, a APP Mogi e Alto Tietê, em parceria com APP Vale do Paraíba, realizou o primeiro evento da série Sinergia em Rede. A intenção foi criar sinergia a partir da cocriação de duas regionais, Mogi e Vale, por meio de ações e conteúdo que podem contribuir para o fortalecimento das frentes de negócios que a indústria da comunicação possibilita aos profissionais de diversas áreas em atividades que impulsionam a economia.

“Adotamos o formato híbrido com transmissão ao vivo e reunimos convidados em uma miniplateia que foi instalada nos estúdios da RTV Filmes, produtora localizada na região do Alto Tietê, com abrangência nacional. Recebemos Cris Pereira, Head de New Business da iD/TBWA e Celso Vergeiro, CEO da Extreme Reach para uma conversa sobre o tema “Comunicação e Tecnologia, conexão para Negócios Sustentáveis”, acompanhada pelo moderador Felipe Palmeira, CEO e co-founder da Artes Filmes, que fez a interação com os participantes do chat e convidados.”, comenta Maria Teresa Borges Arbulu, atualmente na liderança do Comitê de Renovação da APP Mogi e Alto Tietê.

Atenta aos movimentos que acontecem em todo o mercado, que busca novos formatos de negócios na indústria da Comunicação, o evento Sinergia em Rede foi concebido para dialogar com diversos perfis de atividades que tem a Comunicação presente de forma transversal.

A tecnologia traz mudanças para uma gestão da comunicação de ponta a ponta, em plataformas que otimizam tempo e possibilitam o acesso a uma gama de novos serviços. No mesmo ecossistema estão os movimentos dentro das organizações na busca de uma governança corporativa norteada por valores que contemplam uma agenda ESG. Aprimorar o conhecimento e experiências das pessoas que se dedicam à Comunicação vem sendo a missão da APP na essência, contribuindo para que novos negócios possam nascer e prosperar de forma sustentável.

“O evento aconteceu com o esforço de vários times e com os melhores parceiros do mercado que nos deram apoio para a realização do encontro. Ao final, marcas como Offer Importados, Nina Sucrée, Le Brie e Síntese do Sabor ofereceram um brinde para celebrar este novo tempo da APP Mogi e Alto Tietê”. Que venham outros encontros da série “Sinergia em Rede”, destaca Maria Teresa.