Região concorre ao Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae

O Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê é um dos concorrentes ao XI Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae. O consórcio disputa, por meio da Prefeitura de Salesópolis, o reconhecimento na categoria Governança Regional/Cooperação Intermunicipal, com o projeto “Recicla Cidade”, presente nas 12 cidades consorciadas desde o início de 2021.

O Recicla Cidade tem como objetivos principais ampliar a coleta seletiva na região e aumentar o protagonismo dos catadores de materiais recicláveis, fornecendo a eles a capacitação necessária para atuação como agentes ambientais e estimulando o empreendedorismo social.

Desde sua implantação, o projeto atuou em parceria com 12 cooperativas de coleta seletiva da região e auxiliou na criação e formalização de novas cooperativas. Além disso, ao longo do desenvolvimento do projeto foram criadas 12 lojas socioambientais que transformam os materiais recicláveis em moeda social, permitindo aos munícipes a troca por produtos e serviços.

Na região do Condemat, oito municípios também se inscreveram no prêmio. Arujá concorre com os projetos “Arujá Simplifica” e “Arujá, cuidando das pessoas”. Ferraz concorre com o projeto “Ferraz no rumo certo”. Já em Itaquaquecetuba os projetos são “Desburocratizar é o canal” e “Ações para o fomento do empreendedorismo na cidade de Itaquaquecetuba”. Mogi das Cruzes participa com os projetos “Mogi Conecta” e “MogiTech Gov Experience”. Em Poá o projeto inscrito chama-se “Vem pra Poá”. Salesópolis concorre com o projeto “Loja do Bem”. Já Santa Isabel concorre com os projetos “Gerando Oportunidades em Tempo de Pandemia” e “Unindo Forças Em Prol Do Empreendedorismo Local”. Suzano disputa o prêmio com o projeto “Facilita Suzano”.