Recursos para Educação chegam a R$ 171,6 milhões

Verbas garantiram atendimento aos alunos matriculados

A Secretaria de Educação de Suzano apresentou os recursos que vêm sendo destinados para a manutenção do ensino na rede municipal durante audiência pública realizada pela Câmara na sexta-feira (14). Na ocasião, o titular da pasta, Leandro Bassini, destacou que no primeiro quadrimestre deste ano foram aplicados R$ 171,6 milhões na estrutura necessária para o atendimento aos 27.157 alunos matriculados pela prefeitura, com verbas provenientes do tesouro municipal e dos governos estadual e federal.

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei, e contou com a participação dos vereadores Artur Takayama; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; e Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt. Por parte da Secretaria Municipal de Educação, também marcaram presença a assessora Cinthia Mara e a professora Miriam Mendes.

A apresentação revelou que cerca de 60% dos recursos (R$ 102,7 milhões) foram provenientes do tesouro municipal, garantindo suporte a alunos, profissionais e escolas, por meio do Passe Livre Estudantil, do vale-alimentação, do vale-transporte, do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM) e dos Termos de Colaboração com Entidades Educacionais, que proporcionam atendimentos aos alunos de zero a três anos em unidades conveniadas espalhadas pelo município.

Os recursos do PDDEM (Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais), por exemplo, viabilizaram a revitalização da antiga Escola Municipal Caic de Suzano, que passou a se chamar Professora Nereide do Carmo Peronti Sass depois da ampla reforma que foi implementada nas dependências da unidade. As intervenções, finalizadas em maio, aprimoraram a estrutura de trabalho para os educadores e qualificaram as condições de aprendizagem aos alunos com uma reformulação completa executada na biblioteca, na sala dos professores e na quadra, incluindo serviços na parte elétrica e readequação dos vestiários.

Pouco mais de 30% das verbas utilizadas pela Educação (R$ 54,2 milhões) nos primeiros quatros meses do ano foram originadas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), utilizados para a folha de pagamento dos profissionais e manutenção da rede de ensino.

O secretário Bassini afirmou que a aplicação dos recursos destinados à Educação revela o compromisso da prefeitura com os estudantes do município. “Buscamos garantir as condições necessárias para que as crianças se desenvolvam nas unidades escolares”, declarou o titular da pasta.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano



