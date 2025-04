Imposto de Renda 2025: tudo o que você precisa saber para evitar problemas

Declaração do Imposto de Renda segue até 30 de maio

O período de declaração do Imposto de Renda 2025 já tem data definida: entre os dias 17 de março e 30 de maio. Neste ano, os contribuintes devem ficar atentos às regras e exigências da Receita Federal para evitar cair na malha fina.

Marco Antonio Nogueira Zatsuga, técnico em contabilidade e sócio-proprietário da Organização São Francisco, em Mogi das Cruzes, reforça a importância do correto preenchimento da declaração. “Ter atenção na hora de inserir as informações é fundamental para evitar problemas futuros com a Receita”, alerta.

O contribuinte pode optar por dois modelos de declaração: o simplificado ou o completo. O modelo simplificado oferece um desconto de 20% sobre o valor tributável, mas tem um limite de R$ 16.754,34. Já o modelo completo permite deduzir gastos com saúde, como plano de saúde, médicos, dentistas, clínicas e hospitais, além de despesas com educação, dependentes e outras despesas. A única maneira de enviar a declaração é por meio da internet, diretamente no site da Receita Federal, sendo essencial que o contribuinte reúna todos os documentos necessários antes de iniciar o processo.

Devem declarar o Imposto de Renda aqueles que tiveram rendimentos superiores a R$ 30.639,90 no ano-base. A isenção depende do formato da declaração e se, no final, a base de cálculo ficar abaixo de R$ 26.963,20.

Para preencher corretamente a declaração, é necessário ter em mãos o informe de rendimentos das fontes pagadoras, comprovantes de recebimentos de aluguéis, extratos bancários, informações sobre investimentos, como ações e bolsa de valores, documentos de bens móveis e imóveis, comprovantes de despesas médicas, escolas e doações. Caso tenha vendido um imóvel, é necessário preencher o GCAP, além de apresentar o inventário para casos de herança.

Um dos maiores desafios da declaração do Imposto de Renda é evitar erros que possam levar o contribuinte à malha fina. “Erros no preenchimento, omissão de rendimentos ou inconsistências nos dados são os principais motivos para cair na malha fina”, explica Marco Antonio. Com planejamento e atenção ao preencher a declaração, é possível evitar problemas e garantir que a prestação de contas com a Receita Federal ocorra sem transtornos.

