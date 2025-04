Noite de Autógrafos do livro “Campo Minado: Uma História de Amor e Guerra”

Com uma história para celebrar a vida e a trajetória do último Pracinha mogiano, Paulo Pereira de Carvalho, a escritora Amair Campos escreveu o livro “Campo Minado: Uma História de Amor e Guerra”, que será lançado no dia 4 d abril, das 19 às 21 horas, na biblioteca Prof. Marurício Chermann, no Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

De acordo com a escritora, “Campo Minado” é uma obra emocionante que retrata a vida de Paulo, que, aos 101 anos, nos deixou, mas não sem antes compartilhar sua incrível história.

Como membro da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, Paulo viveu experiências que moldaram não apenas sua vida, mas também a história do nosso país. Amair mergulhou na rica narrativa de Paulo, transformando suas memórias em um romance que é, ao mesmo tempo, pungente e inspirador.



Através de uma prosa envolvente, Campos nos apresenta um relato que, embora romanceado, é fiel à essência das vivências de Paulo. “Campo Minado” é uma leitura recomendada para todos que desejam entender mais sobre amor, coragem e os desafios enfrentados em tempos de guerra.

“Convidamos a todos para celebrarem conosco essa noite especial, onde teremos a oportunidade de conhecer mais sobre a obra e a vida de um verdadeiro herói”, convida Amair, que estará presente para autografar os livros e compartilhar suas experiências na criação desta obra tocante.

Amair Campos lançará seu livro no Centro Universitário Braz Cubas