Entrega de kis escolares começou em Mogi das Cruzes

Todos os alunos da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental e EJA (Educação para Jovens e Adultos) estão recebendo kits escolares completos, incluindo materiais acessíveis para crianças com deficiência e material de apoio para professores. A prefeita Mara Bertaiolli acompanhou a entrega dos kits na segunda-feira (31), no CEIM (Centro de Educação Infantil Municipal) Prof.ª Lourdes Guerra de Campos, na Vila Natal.

No total, 49.241 kits escolares estão sendo entregues desde a sexta-feira (28) pela Prefeitura Municipal, alcançando mais de 43 mil alunos e 2,5 mil professores que serão beneficiados com itens para uso em sala de aula. “Nós corremos contra o tempo para fazermos nestes cem dias a entrega dos kits escolares, prezando pela qualidade e com uma economia de R$ 7,4 milhões. As secretarias envolvidas fizeram o melhor para atender os nossos estudantes e entregar materiais de qualidade com muito respeito aos nossos pais, profissionais e alunos. A educação sempre vai ser uma prioridade para nós”, disse a prefeita.

Além de garantir a inovação e avanços no material entregue, a atual gestão renegociou a compra dos itens com os fornecedores, garantindo a qualidade dos produtos com uma redução de mais de 8% no custo final. Somado ao desconto conquistado no processo licitatório, a economia chegou a R$ 7.479.199,89. Os valores serão destinados para as demais ações prioritárias da Secretaria Municipal de Educação.

“Assumimos a gestão com um processo licitatório aberto em 18 de novembro de 2024, o que inviabilizou a compra dos kits e entrega no início do ano letivo. Em janeiro, revisamos o processo e readequamos os custos, passando do valor inicial de R$ 42,2 milhões para R$ 37,8 milhões no mesmo material. Ao final, a Comissão de Gestão de Crise da Prefeitura obteve um desconto adicional de 8% nos produtos, gerando uma economia total de R$ 7,4 milhões. Cumprindo o cronograma que divulgamos anteriormente, os materiais começaram a ser entregues na sexta-feira, contemplando todos os alunos da Educação infantil, Ensino Fundamental e EJA”, afirmou a secretária municipal de Educação, Darly Aparecida de Carvalho.

As novidades para este ano são os kits acessíveis para alunos com deficiência visual, disponível para todas as turmas da rede municipal de ensino, incluindo números e alfabeto em braile e reglete. Os professores também recebem kits para o uso em sala de aula, com materiais para as atividades e reposições para os alunos, se necessário. A entrega começou pelas escolas de educação infantil.

Os kits incluem agenda, apontadores, borrachas, cadernos brochurão e de cartografia, canetas hidrográficas e marca-texto, colas bastão e cola líquida, estojo escolar, kit de lápis de cor, lápis grafite, massa de modelar, pasta, pincel, régua, tesoura escolar e sacola personalizada para entrega do material.

Quase 50 mil kits serão entregues em todas as escolas públicas municipais