Recanto Sapeca: um novo espaço para celebrar em Mogi das Cruzes

Local combina conforto, área verde e flexibilidade nos eventos

O antigo “Mel Recanto”, em Mogi das Cruzes, ganha uma nova vida com a inauguração do Recanto Sapeca, espaço voltado para festas e confraternizações, especialmente infantis. O local é administrado por Juliana Tonidandel Cerqueira e Wilians dos Santos, que já atuavam no ramo de decoração de eventos e viram a necessidade de oferecer à cidade um ambiente diferenciado, com ampla área ao ar livre e estrutura completa.

Fechado por mais de dez anos, o espaço foi adquirido da antiga proprietária, Cris, do Buffet La Lunele, que apoiou o projeto por saber que o sonho de Juliana e Wilians sempre foi manter viva a essência do local. O Recanto Sapeca conta com capacidade para 100 adultos sentados, estacionamento para 20 veículos, cozinha completa, mobiliário diferenciado, camarim, ampla varanda, mesinhas infantis e brinquedos lúdicos, oferecendo diversão e conforto em um ambiente acolhedor e seguro.

A proposta do Recanto Sapeca é unir a praticidade de um espaço moderno com o encanto das áreas verdes e o toque artesanal das festas personalizadas. O local permite que cada evento tenha sua própria identidade, adaptando-se a diferentes temas e estilos de celebração, de aniversários e batizados a confraternizações familiares e corporativas.

Outro destaque é a flexibilidade no formato das locações: os clientes podem contratar pacotes completos, com buffet, decoração, recreação e fotografia, ou optar apenas pela locação do espaço, trazendo seus próprios fornecedores. Essa liberdade de escolha, aliada ao atendimento próximo e atencioso dos proprietários, tem sido um dos diferenciais mais elogiados.

A inauguração oficial será em novembro, marcando o primeiro evento do espaço, e a agenda já está aberta para dezembro e todo o ano de 2026. O retorno do local à cena dos eventos mogianos desperta lembranças afetivas em muitas famílias, já que o antigo “Mel Recanto” foi palco de casamentos e aniversários marcantes, inclusive o da prefeita Mara Bertaioli.

Para Juliana e Wilians, o momento é de emoção e realização. “Nossa primeira decoração, há 30 anos, foi exatamente neste espaço. É como reviver o início da nossa trajetória profissional, mas agora em uma nova fase, com o mesmo carinho e dedicação de sempre”, afirmam.

Mais do que um local de festas, o Recanto Sapeca representa o reencontro de uma história com o presente — um espaço que resgata memórias, celebra novas conquistas e reafirma a tradição de Mogi das Cruzes como referência em eventos e hospitalidade.

DESTAQUE

Endereço: Estrada Soishi Ueda, 160, Vila Morais

Instagram: @recantosapeca

O Recanto Sapeca une tradição e modernidade em um espaço que volta a ser palco de comemorações marcantes em Mogi das Cruzes



