Quermesse do Divino terá cartão recarregável para compras e vários shows

Se tem uma parte que os devotos do Divino Espírito Santo sentiram muita falta na Festa do Divino de Mogi das Cruzes é a festiva. E ela está de volta. Neste ano, depois de um hiato de quatro anos, a Quermesse volta a ser realizada, com a participação de 28 instituições e quitutes que não faziam parte do cardápio, como o frango frito, o pão com mortadela e o porco no rolete (aos fins de semana). São mais de 130 opções de comidas, entre pratos doces e salgados.

Mas as novidades não param por aí. A parte estrutural) está com um novo layout e o dinheirinho saí de cena para dar espaço ao cartão recarregável e assim facilitar para o devoto na hora da compra. “Ao chegar à Quermesse, todos terão de adquirir o cartão e carregá-lo no valor de sua escolha. Vamos ter caixas volantes na frente de cada barraca. Desse total carregado, serão descontados R$ 5 (valor do cartão), que, ao fim do dia, ou ao fim da festa, poderá ser restituído. Isso ficará ao critério de cada um. Além disso, se preferir, a pessoa poderá fazer a doação do valor do cartão para uma instituição beneficente”, explica o festeiro Josmar Cassola Silva.

A Quermesse ocupa uma área do Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Najar” (com acesso pela Avenida Cívica), no Mogilar. Os shows também prometem em animação, com destaque para as apresentações de Agnaldo Rayol, no primeiro dia da festa (18); o grupo de samba Demônios da Garoa (20); e o cantor e ator Gabriel Sater, filho de Almir Sater (25). Ainda na Quermesse, ocorre a Tarde dos Folguedos Infantis, no dia 21, com a trupe Lelé e Lili, das 15 às 17 horas.