Quermesse da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes tem abertura nesta quinta-feira (29)

A tradicional quermesse da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes terá início nesta quinta-feira (29), com abertura prevista pela organização a partir das 18 horas, trazendo consigo o espírito festivo e solidário que marca uma das celebrações mais importantes do calendário mogiano. A parte social da festa será realizada no Centro Municipal Integrado (C.M.I.) “Deputado Maurício Najar” localizado na Avenida Cívica, s/nº, no bairro Mogilar, e funcionará das 18h30 às 23h, com uma série de atrações. A Festa do Divino 2025 tem como tema “Fé, humildade e meio ambiente”, sob o lema “Ensinai-nos a contemplar o esplendor da criação”.

Mais do que um espaço para confraternização e diversão, a quermesse, que recebe a visita de cerca de 15 a 20 mil pessoas, por dia, representa uma verdadeira corrente de solidariedade. O motivo: 30 associações assistenciais da cidade estarão reunidas no evento, comercializando alimentos típicos, doces, bebidas e outros produtos, que tanto agradam ao público. Toda a renda arrecadada com as vendas será revertida para a manutenção das atividades dessas instituições ao longo do ano.

Essas entidades atuam em diversas frentes, desde o atendimento a crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, até paróquias que realizam projetos comunitários nos mais diversos bairros da cidade, segundo explicam os organizadores do evento. “Participar da quermesse, é uma forma concreta de contribuir com causas sociais relevantes, enquanto se desfruta do clima acolhedor da festa e das delícias de uma culinária variada. Temos mais de 130 pratos típicos. Em cada barraca, além dos sabores e da alegria, está presente o trabalho incansável de voluntários e colaboradores que se dedicam para garantir o sucesso do evento”, comenta a Capitã de Mastro Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa, que tem o marido, Lisandro Leonardo da Silva Corrêa, como capitão de mastro. O festeiro é João Pedro Mota.

SOPA

O Instituto Sopa (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette, da Vila Industrial, é uma dessas entidades. Ele é o responsável pela Barraca do Sorvete e do Açaí e participa da Festa do Divino pelo segundo ano. “Para nós, a edição do ano passado foi muito boa, porque tivemos dias quentes, fora de época. O lucro da entidade foi bem positivo: arrecadamos R$ 10 mil. Usamos esse valor para compensar o caixa mensal. Os nossos gastos são maiores do que as doações que recebemos”, enfatiza o coordenador Daniel Bueno Lima. Para este ano, ele diz que a meta é arrecadar R$ 15 mil com a venda dos mais diversos sabores de sorvete, cones e açaí. “O nosso objetivo, agora, é continuar com a obra da sede”, afirma Daniel.

A quermesse está localizada no Centro Municipal Integrado (C.M.I.) Deputado Maurício Najar – Avenida Cívica, s/nº – Mogilar e tem a entrada gratuita.

