Quermesse da Festa de São Benedito tem delícias típicas

Quem passa pelo Largo Bom Jesus, no centro de Mogi, não pode deixar de conferir a quermesse da Festa de São Benedito, que segue até este domingo, dia 23.

A quermesse acontece de segunda a sexta, das 18h30 às 22h30 e, aos finais de semana, a partir das 18h e até 23h. O cardápio é aquele típico de festa religiosa, com churrasco, tortinho, pastel, doces típicos de abóbora, batata doce e mamão, canjica, arroz doce e sagu, bebidas, cachorro quente, entre outros.

Lá o público pode também conferir o delicioso afogado, um dos pratos mais típicos desta época.

Há também apresentações de música ao vivo e, para os pequenos, cama elástica e piscina de bolinha.

Missas

Ao longo dos dias da festa, as missas serão às 19h, com padres convidados, seguido de novena. No último dia da festa, dia 23, haverá missa às 16h, seguida de procissão, congada e término da novena de São Benedito.