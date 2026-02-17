Celebração marca período de 40 dias de preparação para a Páscoa

A Quarta-feira de Cinzas, celebrada neste ano em 18 de fevereiro, marca o início da Quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Data penitencial, é marcada pela imposição das cinzas durante a Missa e pela prática do jejum, como sinal de humildade, conversão e reflexão sobre a fragilidade da vida.

Durante a Quaresma, a Igreja Católica orienta os fiéis à prática do jejum, da esmola e da oração, como caminho de reconciliação com Deus. Na Catedral Diocesana Sant’Ana, em Mogi das Cruzes, as missas na Quarta-feira de Cinzas serão celebradas às 7h, 9h, 12h e 15h. As demais paróquias da Diocese também terão celebrações.

Neste ano, a Campanha da Fraternidade 2026 terá como tema “Fraternidade e Moradia” e lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). A iniciativa propõe reflexão sobre o direito à moradia digna. Segundo o assessor do Setor de Campanhas da CNBB, Pe. Jean Poul Hansen, o Brasil enfrenta déficit habitacional de 6 milhões de moradias, além de 26 milhões de residências inadequadas.

A Campanha da Fraternidade é realizada anualmente durante a Quaresma e terá como gesto concreto a Coleta Nacional da Solidariedade, no dia 29 de março, Domingo de Ramos. Sessões solenes de lançamento da campanha ocorrerão nas Câmaras Municipais de Mogi das Cruzes (19/2), Arujá (20/2), Itaquaquecetuba (25/2) e Poá (26/2).

Imposição das cinzas na Catedral Sant’Ana marca o início da Quaresma e da Campanha da Fraternidade 2026