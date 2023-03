Pró+Vida faz campanha para ampliar unidade em Mogi

A Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI) Espaço Pró+Vida do Instituto Pró+Vida São Sebastião que, atualmente, atende 24 idosos com grau total dependência, portadores de doenças crônicas e degenerativas, em Mogi, precisa realizar, até o final de 2024, adequações físicas e ampliação da sua unidade para atender às normas fiscalizatórias do corpo de bombeiro e da vigilância sanitária e assim, continuar com o atendimento aos idosos.

A obra que está estimada em R$ 1,5 milhão prevê benefícios como refeitório, sala sociofamiliar, espaço ecumênico, salas de apoio e área de convivência interna e externa. A reforma prevê também adequações no sistema de combate a incêndios conforme as normas do Corpo de Bombeiros.

Para a captação deste recurso, o Instituto Pró+Vida criou uma campanha de arrecadação para empresas e pessoas físicas. A ação consiste em arrecadar o valor para a obra com a ajuda de empresas e munícipes que irão se comprometer, durante 12 meses, com a aquisição de cotas. Para isso, o Instituto Pró+Vida preparou dois tipos de cotas: a Embaixador, no valor de R$ 200, por 12 meses, e a Cota Empresa, com adesão a cinco cotas Embaixador, totalizando R$ 1 mil por mês, também durante 12 meses.

Ao adquirir uma cota, o Instituto irá firmar a parceria em um evento no dia 11 de maio, oferecido pela entidade, para a apresentação do projeto aos cotistas. Além disso, o Pó+Vida construirá um mural personalizado na entrada do Espaço Pró+Vida com os nomes dos participantes e as logomarcas das empresas parceiras.

Mais informações através do WhatsApp (11) 93248-0871 ou pelo telefone (11) 4723-7763 (Ramal 111).