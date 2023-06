Prorrogado prazo de inscrição no vestibular da Fatec de Mogi 

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Mogi das Cruzes prorrogou para 12 de junho o prazo final para inscrições no vestibular do segundo semestre de 2023. Com isso, quem pretende disputar uma vaga na instituição, que é pública e gratuita, sem mensalidade, tem mais alguns dias para providenciar o envio das informações e documentos. Todo o procedimento é pela internet.

São 280 vagas distribuídas em cinco cursos superiores tecnológicos: Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Gestão Empresarial (este último em EAD).

Agronegócio e Análise e Desenvolvimento de Sistemas têm o maior número de vagas: 80 cada, e a possibilidade de os interessados escolherem estudar à tarde ou à noite. Gestão de RH e Logística ofertam 40 vagas, cada, e funcionam no período da manhã. Gestão Empresarial é o único na modalidade EAD e tem 40 vagas.

Os cursos da Fatec têm duração de 3 anos e incluem disciplina de inglês durante toda a formação como diferencial. Oferece ensino superior de alta qualidade e com empregabilidade dos alunos recém formados em torno de 88%.

A instituição mogiana é a única no Alto Tietê cujos cursos têm a melhor avaliação do Ministério da Educação (MEC), com conceito ótimo ou excelente no Enade, o exame que avalia a qualidade do ensino das universidades e faculdades de todo o país. Ótima localização e corpo docente altamente qualificado também são diferenciais da instituição.

As inscrições são realizadas somente de forma online no site do vestibular (www.vestibularfatec.com.br), meio pelo qual os candidatos devem também enviar a documentação necessária. O prazo termina às 15h do dia 12 de junho. A taxa é de R$ 91,00.

A prova está marcada para o dia 25 de junho, às 13h, em local que ainda será divulgado. No site de inscrição também estão disponíveis as informações completas sobre cursos, requisitos e o Manual do Candidato.

O campus mogiano fica na Rua Carlos Barattino, 908, Vila Nova Mogilar. O telefone é o (11) 4699-2799, e o site fatecmogidascruzes.com.br. Já o e-mail de contato é f184acad@cps.sp.gov.br.

SERVIÇO:

Principais Datas do Calendário do Vestibular da Fatec de Mogi – 2º Semestre de 2023

12/06, até às 15h – último dia para inscrições para o Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br e envio por meio digital, via upload, da documentação comprobatória – Valor da taxa R$ 91,00 – no site vestibularfatec.com.br

21/06, a partir das 15h – Divulgação dos locais de Exame

25/06 (domingo) às 13h – Exame – duração da prova: 5 horas

26/06 (segunda-feira), a partir das 15h – Divulgação do gabarito oficial

11/07, a partir das 15h – Disponibilização no site vestibularfatec.com.br da lista de classificação geral, da lista de 1ª chamada dos candidatos e divulgação do desempenho dos candidatos

De 12/07 até 14/07 – Matrícula da 1ª chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos candidatos (Sistema de Matrícula remota)

