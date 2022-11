Prontos para a Copa do Mundo?

Copa do Mundo 2022: quando começa? Que dias são os jogos do Brasil?

Em novembro de 2022 começa a Copa do Mundo da Fifa, maior evento global de futebol. Neste ano, o torneio será sediado pelo Qatar, sendo o primeiro a ser realizado em um país árabe e o segundo na Ásia. Além disso, a novidade fica também por ocorrer no final do ano. Essa é a 22ª edição do torneio quadrienal, que teve início em 1930.

Se você ainda está um pouco perdido em relação à Copa do Mundo 2022, confira abaixo as principais informações, como quando vai começar, quando vai terminar, quais são as datas e horários dos jogos da seleção brasileira, entre outros.

Neymar é nome certo no Qatar

Quando começa a Copa do Mundo 2022?

O torneio começa no dia 20 de novembro, um domingo, com a cerimônia de abertura marcada para as 12h (de Brasília) e a partida inaugural entre Qatar e Equador no Estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar, às 13h (de Brasília).

Originalmente, a partida de abertura seria Senegal x Holanda em 21 de novembro. No entanto, o anfitrião pressionou a Fifa para que sua seleção fosse a primeira a jogar.

Quando é a final da Copa 2022?

A final da Copa do Mundo está marcada para domingo, 18 de dezembro.

Estádio de Lusail, um dos oito estádios da Copa do Mundo do Qatar

Quando são os jogos do Brasil na na fase de grupos da Copa 2022?

Os jogos da seleção brasileira na fase de grupos acontecem em:

Brasil x Sérvia

Data e horário: 24 de novembro, às 16h (de Brasília)

Local: Lusail Stadium

Brasil x Suíça

Data e horário: 28 de novembro, às 13h (de Brasília)

Local: Stadium 974

Camarões x Brasil

Data e horário: 2 de dezembro, às 16h (de Brasília)

Local: Lusail Stadium

Segundo a CBF o técnico Tite fará a convocação no dia 7/11

E aí, tá confiante no hexa?