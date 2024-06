Promover um ambiente inclusivo para pessoas LGBTQIAPN+ é meta na Suzano

Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ (dia 28), Suzano destaca avanços na defesa de direitos

Com a meta de alcançar um ambiente 100% inclusivo para pessoas LGBTQIAPN+ até 2025, a Suzano segue avançando no incentivo à diversidade dentro de suas operações. Na última Pesquisa de Engajamento, a medição de ambiente inclusivo aponta 82% de favorabilidade nas respostas de colaboradores autodeclarados LGBTQIAPN+. O dado foi divulgado no Relatório de Sustentabilidade 2023 da empresa.

De acordo com a gerente de Gente e Gestão da Suzano, Milena da Silva Buosi, a diversidade tem ganhado cada vez mais espaço na companhia. “Incentivar a diversidade, a equidade e a inclusão é uma responsabilidade de toda a sociedade, incluindo as empresas. O tema é tão importante para nós que está presente em um de nossos Direcionadores de Cultura, que defende que cultivar a diversidade nos fortalece. Acreditamos que a pluralidade de ideias e de vivências é essencial para tornar o planeta um lugar melhor”, ressalta Milena.

A fim de assegurar aos colaboradores um ambiente de trabalho inclusivo e livre de preconceitos, de maneira que todos se sintam acolhidos, a Suzano criou, em 2016, o Grupo Plural, que é responsável pela promoção de uma série de ações internas para combater o preconceito e promover a diversidade. O grupo foi ampliado em 2018 e institucionalizado em 2019 como estratégia de fortalecimento do tema pela Suzano.

O Plural lidera ações de sensibilização e letramento para toda a empresa e também ações afirmativas, como a instalação de banheiros inclusivos, realizada no último ano, fortalecendo a mensagem de que todas as pessoas têm o direito de utilizar essa infraestrutura de acordo com sua identidade de gênero.

“Na Suzano, deixamos evidente que repudiamos discriminação motivada por qualquer razão, e situações em desacordo devem ser denunciadas em nossa Ouvidoria, que irá acolher e tratar denúncias de qualquer natureza, além da garantia de confidencialidade e não retaliação das pessoas envolvidas”, esclarece Milena.

Dia do Orgulho LGBTQIAPN+

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho, é fundamental para reafirmar os direitos humanos, destacando a importância de respeitar e valorizar todas as identidades de gênero e orientações sexuais. Cada indivíduo tem o direito inalienável de viver livre de preconceitos, com pleno acesso a oportunidades e tratamento igualitário.

Aproveitando o tema, os Direitos Humanos são normas universais que protegem a dignidade de todos os seres humanos. Reconhecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, esses direitos são essenciais para garantir uma vida digna, livre e igual para todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, etnia, gênero, religião, orientação sexual ou status social.

As empresas também têm a responsabilidade de respeitar esses direitos em suas operações e cadeias de valor, seguindo os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos. Desde sua adoção, a devida diligência em direitos humanos tornou-se o padrão global de conduta esperado para todas as empresas. Na Suzano, o compromisso com essa agenda está refletido na Política Corporativa. Saiba mais acessando: https://www.suzano.com.br/sustentabilidade/pessoas/direitos-humanos.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br.