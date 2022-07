Promoção do Mogi Shopping sorteará viagem para assistir Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2022 promete ser um evento histórico e o Mogi Shopping preparou uma programação à altura, que será realizada de julho a dezembro de 2022 e promete movimentar a região do Alto Tietê. A ação inicia com a promoção de Dia dos Pais, “Torcida Mogi Shopping no Catar”.

Para comemorar a data, a campanha será realizada no período de 29 de julho a 28 de agosto, e sorteará um cliente, que ganhará um pacote de viagem para assistir a dois jogos da competição no Catar. O prêmio inclui passagem aérea, hospedagem em hotel cinco estrelas, guia brasileiro, traslado, ingressos para os jogos e muito mais, além do direito a um acompanhante para aproveitar o prêmio.

Para participar, a cada R$ 600 em compras (cumulativos), nas lojas participantes, o cliente poderá trocar as notas fiscais por um cupom e depositar na urna, localizada no Ponto de Trocas, ao lado da TIM. O espaço funcionará todos os dias, das 10h às 22h e o sorteio será no dia 29 de agosto, com transmissão ao vivo pelo perfil @mogishopping no Instagram.