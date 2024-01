Promoção do Mogi Shopping que sorteará carro 0km entra na reta final

Visitantes do Mogi Shopping podem participar, até o dia 5 de janeiro, da promoção que vai sortear um Honda HRV 2024 zero quilômetro. Uma das atracações da campanha “Viva a Magia”, a decoração especial na Praça de Eventos, que tem encantado o público, com direito a chuva de neve, também fica no shopping por mais alguns dias.

Para concorrer ao carro zero, basta juntar R$ 600 em compras realizadas entre 1º de dezembro e 5 de janeiro, nas lojas participantes, e cadastrar no aplicativo do shopping. Os cupons para o sorteio podem ser retirados no Ponto de Trocas, ao lado da loja Renner. Quanto mais cupons, maior a chance de ganhar. O sorteio acontecerá no dia 6 de janeiro.

O regulamento completo da promoção está disponível para consulta no site www.mogishopping.com.br, no aplicativo, no Ponto de Trocas e no SAC.

Papai Noel encerrou o “expediente” neste ano, mas a decoração de Natal, com adereços, componentes com efeitos animatrônicos e a majestosa árvore no centro da Praça de Eventos ficam à disposição do público até dia o dia 6, assim como a chuva de neve.

É uma boa oportunidade para visitar o cenário e aproveitar os vários detalhes encantadores, ainda mais com a chuva de neve que torna a experiência ainda mais mágica para as crianças e também os adultos. Nos dias 30/12, 05 e 06/01 vai nevar em três horários: às 15h, 17h30 e 19h30.

Vale lembrar que neste último fim de semana do ano, as lojas do shopping seguem com o horário especial: até sábado (30/12), das 10h às 22h; no domingo (31/12), o funcionamento será das 10h às 16h; no dia 1º, a abertura das lojas é facultativa. A praça de alimentação abre todos os dias a partir das 11h.



O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, está localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping) ou telefone (11) 4798-8800.



SERVIÇO:



Campanha de Natal Viva a Magia – Mogi Shopping



O que: Juntando R$ 600 em compras, ganha cupom e concorre a um carro 0km. Notas fiscais devem ser cadastradas no aplicativo do shopping. Os cupons para o sorteio podem ser retirados no Ponto de Trocas, ao lado da loja Renner.



Quando: de 1/12/2023 a 5/1/2024



Sorteio do carro zero:6/1/2024