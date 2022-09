Projeto vai cuidar da saúde bucal dos alunos da APAE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes lançou mais um projeto na área da Saúde. Trata-se do Boca Feliz, voltado para a saúde bucal e que será ofertado a 384 pessoas, com idades de 3 a 30 anos com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA) da região.

O recurso para execução é proveniente do Governo Federal, por meio de isenção fiscal do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD). A empresa financiadora é a Alfa Impacta Mais. O lançamento oficial dele ocorrerá no dia 14 de outubro, uma quarta-feira, às 10 horas, no auditório da APAE de Mogi das Cruzes.

Quem explica como se dará o funcionamento do Boca Feliz é a coordenadora de projetos da APAE de Mogi das Cruzes, Adriana Ribeiro Martins Noronha: “O projeto começou a funcionar a partir do dia 13 de setembro, mas o atendimento odontológico básico aos pacientes terá início por volta da segunda quinzena de outubro. Contamos com uma equipe formada por cinco pessoas (uma coordenadora, duas dentistas, uma auxiliar de saúde bucal e uma auxiliar administrativa). Apesar de estarmos com um número bom de assistidos, já temos uma fila de espera de 48 pessoas. E essa necessidade se dá porque não há, na região, uma referência em atendimento a esse grupo de pessoas. Inclusive, essa era uma demanda reprimida nossa”, diz Adriana.

A seleção dos alunos beneficiados será realizada pela equipe do projeto, que terá a duração de 24 meses.