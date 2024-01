Projeto Som das Onze e Meia do Clube de Campo de Mogi terá apresentações especiais em janeiro 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) inicia o ano de 2024 com mais uma série de apresentações musicais no aclamado Projeto Som das Onze e Meia. Todos os domingos de janeiro, os associados e amantes da boa música terão a oportunidade de se divertir embalados por talentosos artistas locais no complexo de esportes e lazer mogiano. As apresentações acontecem na Praça “Francisco Pieri Neto”.

A animação começa já neste primeiro domingo do ano (07/01), com uma explosão de energia com Fah Carvalho, que apresentará um repertório repleto de sucessos do pop rock nacional e internacional para um dia dedicado aos clássicos que marcaram épocas.

O dia 14 de janeiro será embalado pela voz envolvente de Valéria Custódio, que trará o melhor da Música Popular Brasileira (MPB). Com interpretações únicas e emotivas, Valéria promete muita celebração à riqueza musical do Brasil, relembrando grandes ícones e apresentando suas próprias interpretações cativantes.

Já no dia 21, será a vez do cantor WSoul, que trará uma fusão irresistível de soul, pop e clássicos atemporais, onde a diversidade de estilos se encontrará para criar um ambiente vibrante e cheio de emoções.

E, encerrando o mês, Marcelo Francal promete pura nostalgia e energia no dia 28, com um repertório que abrange classic rock, pop rock e MPB.

Carnaval CCMC

E, mantendo a tradição de Carnaval, o Clube de Campo deu início aos preparativos para os dias de folia para associados e convidados, que poderão contar com o esperado baile “Abre Alas”, as matinês e as apresentações musicais do “Folia na Praça”. Em breve, mais informações serão divulgadas.