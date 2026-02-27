A Semana

Projeto regional quer ampliar acesso da comunidade trans ao emprego no Alto Tietê

Com apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Centro Universitário Braz Cubas, Sebrae, Senac, Sesc e do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), está sendo estruturado um projeto regional para ampliar o acesso da comunidade trans ao emprego formal no comércio varejista, serviços e turismo em todo o Alto Tietê. A iniciativa busca conectar a demanda por mão de obra qualificada às pessoas que precisam de capacitação alinhada às vagas reais do mercado. A proposta prevê palestras e ações práticas para apresentar as necessidades do setor e preparar candidatos para funções como vendas, atendimento, área administrativa, operações e apoio.
A iniciativa parte de uma realidade apontada por lojistas: a dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Ao mesmo tempo, existe um público com potencial produtivo que necessita de orientação e qualificação direcionadas às exigências do mercado. O projeto propõe aproximar esses dois lados, estruturando trilhas formativas voltadas às demandas concretas das empresas.
O comércio varejista, os serviços e o turismo já absorvem perfis diversos, incluindo pessoas em busca do primeiro emprego e profissionais com mais de 50 anos, reforçando o caráter inclusivo da proposta. O objetivo é entender as necessidades de empresas e trabalhadores, preparar candidatos para as vagas existentes e gerar resultado positivo para a economia regional.
A iniciativa também dialoga com ações como o Mutirão de Empregabilidade para Travestis e Transexuais – Dia T, realizado em Mogi das Cruzes, que reúne parceiros institucionais e entidades representativas do setor produtivo.

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

