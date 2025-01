Projeto reduz conflitos escolares em Itaquaquecetuba em 30%

A Secretaria de Educação de Itaquaquecetuba apresentou resultados positivos do projeto “De pequeno que se aprende a conciliar”, que reduziu em 30% os conflitos nas escolas participantes. A iniciativa, implementada em parceria com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), utiliza técnicas de conciliação e mediação para promover um ambiente escolar mais harmonioso.

O projeto foi implantado em 2024 em quatro escolas de tempo integral, atendendo 1.015 estudantes. Antes da iniciativa, foram registradas 528 ocorrências de conflitos em 2023. Após a adoção do programa, o número caiu para 365 no ano seguinte. “A queda nos conflitos é significativa e acreditamos que vai diminuir ainda mais. Essa ferramenta pedagógica trouxe oportunidades para as crianças aprenderem a resolver conflitos”, destacou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

Os dados detalhados mostram avanços em todas as escolas atendidas. A EMEB Village reduziu as ocorrências de 54, em 2023, para 35, em 2024. Na EMEB Prefeito Benedito Barbosa de Moraes, o número caiu de 68 para 47. Já a EMEB Vice-prefeito Alfredo Gonçalves Ferreira da Silva teve uma queda de 211 para 125, enquanto a EMEB Ver. Augusto dos Santos registrou redução de 195 para 158 casos.

Para fortalecer o programa, foi inaugurada, em outubro do ano passado, a primeira sala de conciliação. O espaço, equipado com um cantinho de leitura e brinquedos, serve de apoio para mediar conflitos em sala de aula e reforçar o aprendizado das crianças sobre resolução pacífica de problemas.

“A iniciativa já alcança mais de mil estudantes da rede. A conciliação é algo que pode mudar a sociedade, e estamos confiantes no sucesso do projeto”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues, ao destacar os benefícios que o programa trouxe para a comunidade escolar.

Crédito: Dayane Oliveira

Iniciativa pioneira no país já reduziu em 30% os conflitos em escolas de Itaquaquecetuba