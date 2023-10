Projeto “Pequenos Músicos” fará concerto no Cemforpe nesta sexta

A próxima apresentação da série de concertos “Os Pequenos no Auditório”, uma iniciativa do projeto Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola, promovido pela Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, por meio da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, será nesta sexta-feira (06/10). Os alunos da EM Profª Cecília de Souza Lima Vianna (Taiaçupeba) e da EM Prof. Adolfo Martini (Vila Industrial) irão se apresentar, às 19h30, no Auditório do Cemforpe, no Mogilar. A entrada é gratuita.

Os interessados em participar do evento deverão retirar o ingresso pela plataforma Sympla por meio deste link https://encurtador.com.br/pqtV78. A série de concertos teve início em setembro e esta edição terá a coordenação e regência do maestro Clayton Viana. Esta é a terceira apresentação da iniciativa, que conta com a direção artística de Lélis Gerson.

A próxima apresentação será no dia 20 de outubro com os alunos do Cempre Oswaldo Regino Ornellas (Jundiapeba) e da EM Profª Florisa Faustino Pinto (Oropó). A ação tem como objetivo que os jovens vivenciem a experiência de se apresentar em um grande palco da cidade.

O projeto Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola atende 20 escolas municipais, e o núcleo referência Ciarte. A ação contempla, 12 bandas escolares, oito escolas com ensino de musicalização, um coral e as Bandas Infanto-Juvenil e Sinfônica de Mogi das Cruzes. Os projetos de educação musical de Mogi das Cruzes são coordenados pelo maestro Allan Caetano.