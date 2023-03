Projeto para privatizar terminais será votado na próxima semana

A Câmara de Mogi deve votar na próxima semana o Projeto de Lei 37/2023, de autoria do prefeito Caio Cunha, que prevê a concessão de terminais de ônibus Central e Estudantes para a iniciativa privada. A proposta ia ser votada na quarta-feira, dia 22, mas os parlamentares alegaram que precisam de mais informações sobre o assunto e a votação foi adiada para a próxima semana.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, com a concessão, a empresa vencedora seria a responsável por administrar os terminais, fazer obras de melhoria e manutenção e realizar a modernização das estruturas. Em contrapartida, poderia explorar comercialmente os locais. O modelo é semelhante ao já utilizado em outros municípios e, em Mogi, no Terminal Rodoviário Geraldo Scavone.

Apesar deste projeto ter sido adiado, os vereadores aprovaram esta semana uma outra proposta de concessão, mas, desta vez, dos pontos de ônibus e totens informativos para a exploração publicitária.

Uma das mudanças previstas é a possibilidade de haver sincronização de horas, indicação de linhas e previsões de horários de chegada dos ônibus em cada ponto. Além disso, os abrigos a serem instalados poderão conter painéis publicitários no solo. Os equipamentos também poderão ter câmeras de monitoramento.