Projeto Only Way Feliz promove ações sociais para crianças

A Only Way Feliz realiza ações sociais para levar alegria e acolhimento a crianças em situação de vulnerabilidade, com destaque para o sorteio de presentes, brinquedos, comidas, doces e diversas atrações que prometem tornar o dia ainda mais especial. Segundo o presidente Cleber Franklin, essas iniciativas reforçam o compromisso da organização com os pequenos e suas famílias. “O objetivo principal da Only Way Feliz é promover ações sociais que sejam capazes de proporcionar momentos de alegria e acolhimento para as crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade”, comenta

O Only Way Feliz foi criado por Cleber e sua esposa Angela Satome, aproveitando o período de Natal, quando muitas crianças não têm a chance de vivenciar momentos especiais. O projeto nasceu para oferecer um dia de alegria, cuidado e esperança a crianças em situação de vulnerabilidade, tornando essa época do ano mais acolhedora e memorável para as famílias atendidas.

“A ação é aberta ao público geral. Todas as crianças da região — e também de fora — são bem-vindas, porque alegrar a vida de uma criança não pode ter limites”, declara Cleber.

No domingo (21), das 10h às 15h, a rua Francisco Martínez Casanova, no Jardim Santa Tereza, receberá a ação do projeto, com uma grande novidade: como muitas crianças não têm a oportunidade de ir até Orlando (EUA), decidiram levar um pedacinho de Orlando até elas. Serão dez atrações inspiradas no universo da Walt Disney para encantar e alegrar o dia. Além disso, terão a atração mais esperada pelas crianças: o “elevador”, patrocinado pela Mover Guindastes, que leva os pequenos às alturas.

O evento também contará com o apoio da Guarda Municipal, do pessoal do trânsito e, graças a uma parceria com a Secretaria de Esporte, irão conseguir ampliar ainda mais a estrutura do evento.

“Em parceria com a Prefeitura Municipal de Mogi, teremos a Rua Feliz, todos unidos pelo mesmo propósito: proporcionar um dia inesquecível para as crianças.”, declara. “A ação gerou muitos impactos positivos. O principal deles foi que várias crianças conheceram o instituto por meio do evento, e pudemos acompanhá-las durante o ano em diversas atividades. Isso fez com que nosso atendimento crescesse significativamente: saltamos de 250 famílias atendidas em 2024 para 546 famílias em 2025. Esse resultado mostra como o Only Way Feliz transforma vidas muito além do dia do evento.”, afirma o presidente Cleber Franklin.

A comunidade é ajudada com momentos de união e comunhão durante as ações. O Only Way Feliz tem como principal foco proporcionar experiências que possam aproximar as famílias, fortalecer a convivência comunitária e oferecer um dia especial para todas as crianças que estiverem presentes.

Empresas e pessoas interessadas em colaborar, podem entrar em contato com o instituto pela rede social: @projetoonlyway.





A cada edição do Only Way Feliz, observa-se a infância sendo respeitada, cuidada e comemorada