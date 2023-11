Projeto “Memórias do CCMC” resgata histórias que edificaram o Clube de Campo

Uma viagem no tempo está prestes a começar com uma série de entrevistas especiais sobre a história do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), na ótica de grandes personalidades que contribuíram para a edificação do complexo esportivo e de lazer.

Serão seis episódios disponibilizados semanalmente no canal do Youtube do Clube de Campo por meio do projeto “Memórias do CCMC”. A estreia será nesta quarta-feira (22/11), com o associado Ery Brasil, presente no complexo esportivo e de lazer desde 1972 e que contará em vídeo suas lembranças que fizeram a diferença para que o CCMC trilhasse os caminhos da modernidade, da inovação e do desenvolvimento.

O projeto “Memórias do CCMC” é uma iniciativa do presidente João Bosco Camargo de Sousa e visa dar voz aos que contribuíram de alguma forma para a evolução da instituição: “Nosso objetivo é resgatar histórias deste lugar tão querido, por meio de nomes que contribuíram na construção do Clube de Campo, um espaço de lazer e esporte que se tornou referência no Alto Tietê. Aqui, temos guardado milhares de lembranças ao longo de mais de 66 anos. Queremos externar essas histórias e curiosidades sobre nossa instituição e nossos associados, dando vez e voz a todos que passaram por aqui”, explicou Bosco.

Na primeira temporada de entrevistas do projeto “Memórias do CCMC”, estão previstos outros cinco episódios. No dia 29 de novembro, o administrador e sócio do Clube de Campo desde 1975, Valdir Ricardo Vital, será o entrevistado.

Em 6 de dezembro, o episódio disponibilizado no canal do YouTube do CCMC terá José Brasílio Marques de Azevedo, presidente da instituição por dois mandatos (de 1983 a 1987 e de 1989 a 1991).

Na programação, ainda estão previstos: Nobolo Mori, médico e ex-associado (13/12); Eugênia Atuí, presidente da Rede de Combate ao Câncer e associada (20/12); e Paulo César Gomes, colaborador do CCMC (27/12). Para assistir, basta acessar o canal do Youtube do clube (https://www.youtube.com/@ClubeCCMC).