Projeto investiga fatores que podem causar o Alzheimer

Estudo vai analisar fatores genéticos e fenotípicos

Um projeto de pesquisa focado em fatores genéticos e fenotípicos como possíveis fatores relacionados à causa da doença de Alzheimer está sendo realizado entre uma parceria com a a Hapvida NotreDame Intermédica, que também está situada em Mogi das Cruzes, e a Universidade Bar Ilan, em Israel.

O Alzheimer corresponde de 60% a 70% de todos os casos de demência no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A instituição aponta ainda que, até 2050, a doença deve afetar até 139 milhões de pessoas.

A equipe do Paul Feder Laboratory for Alzheimer’s Disease Research da Universidade Bar Ilan, liderada pelo professor Eitan Okun, vai investigar os mecanismos maternos que podem contribuir para o desenvolvimento da condição, identificando marcadores genéticos e padrões fenotípicos que indiquem as causas da doença. Os resultados do estudo podem, ainda, ajudar na criação de estratégias preventivas ou terapêuticas.

De acordo com o professor, “a colaboração da empresa é uma oportunidade única para desvendar as causas subjacentes de doenças maternas que não podem ser descobertas de outra forma. Espera-se que isso beneficie diretamente a saúde das mulheres no Brasil e no mundo”.

Okun e sua equipe especializada em doenças neurodegenerativas vão utilizar informações de 13 mil pacientes atendidos pela empresa para conduzir a pesquisa. “Essa aliança amplia o alcance de pesquisas em saúde populacional”, afirma o gerente médico nacional de pesquisa da empresa, Rodrigo Sardenberg, que destaca que a experiência da equipe de pesquisadores de Israel é um diferencial fundamental para o sucesso da pesquisa. “Isso permite uma abordagem abrangente que integra avanços em neurociência, genética e epidemiologia”, avalia.

Empresa, que também está em Mogi, auxiliará universidade de Israel