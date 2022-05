Projeto incentiva crianças a preservar a água

As escolas municipais EM Prof Tereza Martins Pinhal, EM Prof Cleonice Feliciano, EM Prof Maria Aparecida de Faria e EM Prof Vanda Costantino da Costa receberam entre os dias 17 e 20 de maio a peça teatral infantil “Planeta Água em Cena 4”, que levou reflexões sobre a importância da preservação da água e do meio ambiente para todos os seres vivos.

Com histórias e músicas divertidas, o pinguim Pinguinho enfrentou dificuldades com a falta de água na sua casa, e precisou da ajuda de seu avô, o Vovô Pingão e outros amigos para aprender sobre o consumo consciente desse elemento, com atitudes responsáveis e sustentáveis.

O evento gratuito recebeu 1514 crianças. Sucesso com o público, essa já é a quarta edição do projeto, que segue com suas apresentações por diversas cidades do Brasil. O intuito é que as crianças aprendam desde cedo a respeitar e manter a natureza, para deixarmos um planeta melhor para as futuras gerações.

“Planeta Água em Cena 4” é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura e realizado pelo Ministério do Turismo via Secretaria Especial de Cultura. O Projeto é uma produção da Incentivar, e em Mogi das Cruzes contou com o patrocínio da RUD.

“É gratificante para nós poder contribuir com a educação ambiental de nossas crianças, principalmente em um tema tão importante e atual como o correto uso da água. Esperamos que esta consciência ecológica se propague, e assim teremos um futuro melhor”, comenta o diretor financeiro da empresa, Luciano Fernandes.

Sobre a RUD

A empresa foi fundada em 1875 na Alemanha. Em 1978 a empresa iniciou suas atividades no Brasil, denominada RUD Correntes Industriais LTDA, em Mogi das Cruzes.

Atendendo clientes em diversos segmentos no Brasil e em toda a América do Sul, a empresa fornece produtos e serviços de qualidade internacional. As instalações da RUD Brasil contam com especialistas altamente qualificados, e com as mais modernas máquinas para produção de equipamentos para içamentos, blindagens e proteção de pneus, e sistemas transportadores.

Com uma rede digital que proporciona um trabalho eficiente e globalizado, a empresa mantém a qualidade e o mesmo padrão em todo mundo. Em 2018, a empresa se tornou uma das primeiras a conquistar o certificado ISO 9001, revisão 2015.