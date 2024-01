Projeto do Bunlyo de Mogi abre inscrições para aulas de taikô

A Associação Centro Cultural Esportiva de Mogi das Cruzes, entidade pertencente ao Bunkyo de Mogi das Cruzes, abriu as inscrições para o projeto “Vamos aprender a tocar taikô”, voltado para crianças e jovens interessados em aprender tocar os tambores japoneses.

Podem participar pessoas com idades entre 6 a 20 anos, residentes de Mogi das Cruzes, que tenham disponibilidade em requentar as oficinas semanais, com duração de duas horas. As inscrições seguem até o dia 29 de fevereiro ou até esgotarem as 30 vagas disponibilizadas para o projeto.

Os interessados não precisam ter nenhum conhecimento técnico, apenas comprometimento com as aulas, pois a evasão poderá ocasionar no cancelamento da inscrição.

A iniciativa visa manter viva essa cultura, não somente entre os japoneses e seus descendentes, mas também entre os jovens da cidade que veem no taikô uma forma de expressão cultural diferenciada, que exige concentração, força física e disciplina. O projeto é realizado por meio de financiamento da Lei de Incentivo e Cultura de Mogi das Cruzes (LIC) nº 695.

As inscrições devem ser feitas na sede da administrativa do Bunkyo, na rua Presidente Campos Sales, nº 230, Vila Industrial, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os candidatos precisam levar documentos de identidade (RG e CPF) e comprovante de endereço – originais e cópias. As inscrições de menores de idade serão realizadas somente pelos pais ou responsável legal.

As aulas do projeto começarão no dia 7 de março e seguirão por um período de 10 meses. Serão realizadas por professores que possuem profundo conhecimento da arte e suas peculiaridades, com cursos no Brasil e no Japão, além de ampla experiência na condução de cursos e workshops.

Todos os instrumentos e acessórios necessários para as atividades práticas e teóricas serão disponibilizados gratuitamente pela Associação Centro Cultural Esportiva de Mogi das Cruzes.